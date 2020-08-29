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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 01:03 م

أول تعليق إيراني على مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

إيرج مسجدي
قال السفير الايراني لدى بغداد، ايرج مسجدي، 28 اب 2020،  إن الدعم الإيراني للحكومة العراقية غير مشروط  .
وقال مسجدي في حوار  نشرته صحيفة المونيتور الامريكية   العراق بلدنا الصديق والشقيق وقادته يعرفون مصالحهم الوطنية أفضل من أي شخص آخر.
وان  الدعم الإيراني للحكومة العراقية غير مشروط سواء قرر العراق السماح للقوات الأمريكية بالبقاء أو المغادرة.

وتابع إن ما يراه فؤاد حسين غير طبيعي في العلاقة الإيرانية العراقية، يراه مسجدي طبيعي تماما، وقال السفير إن طبيعة العلاقة بين إيران والعراق ثابتة، بغض النظر عن الحكومة في العراق ، فإن العلاقات بين البلدين متشابكة في مجالات مختلفة بحيث لا يمكن لأي حكومة تجاهلها.
وأعرب مسجدي عن أمله في حل الخلافات الحدودية بين إيران والعراق في القريب العاجل حتى يتم الانتهاء بسرعة من مشروع ربط السكك الحديدية الإيرانية بالعراق وإحياء طريق الحرير الذي يربط شمال إيران بالبحر المتوسط في سوريا عبر العراق.
وقال مسجدي إن إيران ليس لديها اعتراض على توصيل العراق لشبكة الكهرباء الخاصة بها بدول الخليج، لكن لا يمكن لأي دولة أخرى أن تزود العراق بنفس نوعية الكهرباء التي توفرها إيران.
وتحدث الكاظمي عن "الشرق الجديد" في لقائه مع ملك الأردن ورئيس مصر، نأمل أن يكون اللقاء الأخوي بوابة إلى المستقبل، يخدم شعوبنا، من أجل مشرق جديد للتنمية والازدهار، وتكريس روح الحوار والتفاهم والأمن في المنطقة.
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