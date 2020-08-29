خبير سياسي : لو كان هناك قانون .. لرأينا الميليشيات وقادتها بالسجون بتهمة الخيانة العظمى

يرى المحلل والخبير السياسي، مجاهد الطائي، انه لو كان هناك قانون ودولة في العراق، لرأينا المليشيات وقادتها بالسجون بتهمة الخيانة العظمى.



وقال الطائي في تدوينة له "أضحك كثيرا عندما اسمع قادة الميليشيات يتحدثون عن انتهاك السيادة العراقية وهيبة الدولة واحترام الدستور، وهم أصل وجودهم ضد القانون وضد الدستور وضد الدولة وضد السيادة".



وأوضح "لو كان هناك قانون ودولة؛ لرأينا تلك الميليشيات وقادتها في السجون متهمين بالخيانة العظمى والإرهاب وإثارة الفوضى".

