الآلوسي: الولائيون سيشكلون قوة برلمانية بالمال والإرهاب

يرى السياسي العراقي، مثال الالوسي، ان الولائيين سيشكلون قوة برلمانية في الانتخابات المقبلة عن طريق المال والإرهاب.



وقال الالوسي في تغريدة على "تويتر" إن "الانتخابات القادمة لن يفوز حبايب طهران بالأغلبية ويتحكموا بالبرلمان !".



واستدرك: "ولكن المال والسلاح والإرهاب وعجائب الديمقراطية ستأتي بالولائيين قوة برلمانية لتضمن تشكيل حكومة توافقية كاظمية امريكية بريطانية إيرانية" .



وتابع "الرحمة والخلود لشهداء تشرين والعراق المبيوع".