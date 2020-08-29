المسعودي: الحلبوسي متورط بالمؤامرات الخارجية

قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي متورط بالمؤامرات الخارجية كونه يعلم بكل تفاصيل النزاع الشيعي أو الأزمات السياسية الأخرى.



وحذر المسعودي من وجود محاولات متواصلة لإحداث اقتتال في مناطق الجنوب و على الحكومة حفظ الأمن والسيادة وإعادة الأمن إلى جميع المحافظات.



وأشار إلى أن مجلس النواب مطالب بمحاسبة رئيس مجلس النواب على تصريحاته الأخيرة بشان الاقتتال الداخلي، فضلا عن قيامه بالزيارات الأخيرة والتي بلغت 20 جولة دون محاسبة او اخطار البرلمان بشان النتائج.



