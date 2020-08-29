الكربولي: الاعتداء على مدير مستشفى صورة مصغرة من اعتداء اللادولة ضد الدولة الضعيفة

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الجمعة، ان الاعتداء الغوغائي على مدير مستشفى الامل صورة مصغرة عن الاعتداءات التي تمارسها اللادولة ضد الدولة الضعيفة.



وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: "الاعتداء الغوغائي على مدير مستشفى الامل في النجف هو صورة مصغرة عن الاعتداءات الآثمة التي تمارسها اللادولة الغاشمة ضد الدولة الضعيفة مستعينة بكثرة أتباعها المستهترين الخارجين عن القانون".



واختتم التغريدة بوسم: "#اللادولة_تريد_اغتيال_الدولة".