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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 12:35 م

110 وفيات و1905 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة في إيران

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 110 وفيات و1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وذكرت الوازرة في بيان أن "عدد ضحايا فيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 110 وفيات، إضافة إلى 1905 إصابات جديدة".

وبذلك يكون إجمالي عدد الضحايا 21359 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 371816 شخصا، بينهم 3791 حالة حرجة.


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