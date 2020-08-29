بعد اجتماع متوتر بين الكاظمي وقادة ميليشيات إيران في العراق.. صواريخ الكاتيوشا تسقط في المنطقة الخضراء

عادت صواريخ الكاتيوشا لتسقط في المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأميركية، بعد هدنة استمرت أكثر من أسبوع، وذلك غداة اجتماع متوتر جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قادة تنظيمات مقربة من إيران منضوية في تحالف الفتح.

وأُطلقت ثلاثة صواريخ ، على المنطقة الخضراء كان الجديد فيها هذه المرة أن الصوت بدا قوياً جداً، فضلاً عن أنها أُطلقت من مكان قريب إلى حد كبير من موقع السفارة الأميركية.

وبالعودة إلى الاجتماع الذي جمع الكاظمي مع قادة تحالف الفتح في منزل زعيمه هادي العامري قبل يومين.

أفادت معلومات بأن أحداث البصرة والناصرية وما ترتب عليها هذه المرة من تجريف لمقرات أحزاب وفصائل مسلحة، كانت أبرز ما دار في الاجتماع، وأن قادة الفتح حمّلوا الكاظمي مسؤولية الحفاظ على أمن تلك المناطق والمقرات، وعدم السماح للمتظاهرين باستخدام العنف.

ومع أن نتائج زيارة الكاظمي إلى واشنطن بُحثت أيضاً خلال الاجتماع، أفادت المصادر بأن هناك عدم رضا بشأن مدة الانسحاب الأميركي البالغة 3 سنوات.

وطبقاً للمعلومات المتداولة بشأن الاجتماع مع الكاظمي الذي كان متوقعاً اختصاره على نتائج زيارته إلى كل من واشنطن وعمان، فإن أحداث البصرة والناصرية، وما ترتب عليها هذه المرة من تجريف لمقرات أحزاب وفصائل مسلحة، كانت أبرز ما دار في الاجتماع، لا سيما أن قادة «الفتح» حملوا الكاظمي مسؤولية الحفاظ على أمن تلك المناطق والمقرات، وعدم السماح للمتظاهرين باستخدام العنف.

ومع أن نتائج الزيارة بحثت أيضاً خلال الاجتماع، فإن هناك عدم رضا بشأن مدة الانسحاب البالغة 3 سنوات.

ولم تخرج نتائج الاجتماع إلى العلن، لكن صوت الكاتيوشا الذي مزق ليل بغداد أعطى صورة كاملة عن النتائج التي خرج بها المجتمعون والكاظمي الذي يتعين عليه إرضاء الجميع: قادة الكتل السياسية، والمتظاهرون والفصائل المسلحة.

من جانبه، أكد فادي الشمري، عضو تيار الحكمة، أن الأطراف الشيعية بنت دولة موازية داخل الدولة.

وأضاف الشمري، في تغريدة له أمس: هناك حساسية مفرطة مما قاله رئيس البرلمان، وبين أن الأغلبية الشيعية بسياسييهم ونخبهم فشلوا في تقديم نموذج واع للقيادة والإدارة بالشكل الذي يبني دولة راشدة.



، وتابع أن الأطراف الشيعية بنت دول موازية داخل الدولة، يشكلون حكومة نهاراً وينقلبون عليها ليلاً، مضيفاً: إذا أردتم الرد، فابنوا دولة قوية فاعلة.





