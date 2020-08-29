الزراعة ترفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة، رفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات كافة، داعية الاجهزة الامنية الى تسهيل تنفيذ القرار.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ان قرار رفع القيود جاء نظرا لانتهاء موسم تسليم محصولي الحنطة والشعير في جميع المحافظات ، وانتفاء الحاجة لمنع انتقال الحمولات الخاصة بالمحاصيل الستراتيجية ، ومنها الحنطة والشعير ، بين المحافظات".



واضاف:" ان القرار جاء ايضا دعما للمشاريع الزراعية العائدة للقطاع الخاص ، وبالاخص منها مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن ، لاجل توفير المواد العلفية التي تحتاجها الثروة الحيوانية".



واكد النايف ضرورة تسهيل مرور حركة المحاصيل الزراعية المشار اليها ، من المحافظات التي لديها فائض من هذه المحاصيل الى المحافظات المستهلكة التي تعاني قلة في الانتاج ، من اجل التكامل الاقتصادي ، داعيا جميع الاجهزة الامنية ونقاط التفتيش وقيادة العمليات ، الى تسهيل تنفيذ هذا القرار .



