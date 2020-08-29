نائب :تحديد عدد موظفي الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية

أكدت اللجنة المالية النيابية، ، أن تحديد عدد موظفي الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية".

وقال عضو اللجنة، أحمد حمة، ، إن "تحديد عدد الموظفين في الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية لتدقيق هذا العدد، وأن الدستور لا يمنع ربط موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف حمة، أنه "لا يتصور وجود درجات وظيفية في موازنة العام 2021 ،وإنما يوجد فيها حركة الملاك وهي توظيفات بدلاً من المتقاعدين".

وأشار، إلى أن "تخصيص الدرجات الوظيفية ليس من صلاحيات اللجنة المالية ،وإنما من مسؤولية الحكومة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.