نقابة الأطباء : العمل بدوائر الصحـة لم يعد آمنـا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الحازمة قبل فوات الأوان



اكدت نقابة الاطباء :" ان العمل في دوائر الصحة لم يعد آمنا و الاطباء اقتنعوا بعدم جدوى عملهم في مثل هذه الظروف "، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بتدارك الامور واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة قبل فوات الاوان.



ودعا نقيب الاطباء في بيان صحفي ، رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة ومحافظ النجف ومدير شرطتها ، الى التحرك الجاد و السريع ، للكشف عن المعتدين على مدير مستشفى / الامل / في النجف باسرع وقت و محاكمتهم حسب مواد قانون العقوبات العراقي.



وقال ،:" ان اخوانكم الاطباء والكوادر الطبية جنود الخدمة الصحية بالدفاع عن حق المواطن الصحي ، وقد وصل الظلم الموجه على الاطباء و الاعتداء عليهم مرحلة لا يمكن السكوت عنها وبات من العسير العمل في مثل هذه الظروف ، و اخيرا ما حصل في عدم تعيين الاطباء الجدد و البلد بامس الحاجة لخدماتهم ، وسبق لمجلس الوزراء ان اصدر امر التعيين و تخصيص الاموال اللازمة لذلك ".



واوضح :" ان الحكومة و القضاء الوطني لم يقدما واجب الحماية و تطبيق القانون ،وتركت كل الشكاوى المشمولة بقانون حماية الاطباء لعام ٢٠١٣ و قانون العقوبات و القانون المدني جانبا ، و يتم الضغط على الاطباء و تهديدهم "، مشيرا الى ان " آخر حلقات الاعتداء هو ضرب الزميل طارق مدير مستشفى الامل في النجف، وبالمقابل يلجأ مدير شرطة النجف و مدير الصحة العام الى دواوين العشائر لحلها ، وقبلها تضرب طبيبة اثناء اداء واجبها الانساني داخل المستشفى بادوات جارحة وسكاكين ويخرج المجرمون من المستشفى دون اي اجراء يذكر، وقبلها في الفلوجة والناصرية والبصرة وبغداد .. والقائمة طويلة".



وطالب نقيب اطباء العراق ، بمتابعة كل الجهات التي تهدد و تحرض ضد الاطباء و ربط هذا الموضوع بمحكمة ترتبط بشخص رئيس مجلس القضاء الاعلى ، واعتبار الاعتداء على الاطباء والكوادر الطبية تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب ،