بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 آب 2020
آخر الأخبار
اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي لبحث تجفيف موارد التنظيم المسعودي: الحلبوسي متورط بالمؤامرات الخارجية بعد اجتماع متوتر بين الكاظمي وقادة ميليشيات إيران في العراق.. صواريخ الكاتيوشا تسقط في المنطقة الخضراء البنتاجون يمنح أول وسام شرف لجندي أسود قضى في حرب العراق الاحتجاجات العراقية.. هل ستكون البداية الحقيقية لإنهاء الدور الإيراني ونفوذه في البلاد؟ القبض على ثلاثة مسلحين هاجموا منزل ضابط استخبارات في البصرة بارلي: فخورون بالقتال مع البيشمركة ضد داعش.. وبارزاني: فرنسا من أهم الداعمين لشعب كردستان ميسي يقرر الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مباحثات عراقية سعودية.. تفاصيل حول جولة وزير الخارجية السعودي في بغداد رسمياً .. رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته من منصبه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 10:58 ص

نقابة الأطباء : العمل بدوائر الصحـة لم يعد آمنـا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الحازمة قبل فوات الأوان

نقابة الاطباء

اكدت نقابة الاطباء :" ان العمل في دوائر الصحة لم يعد آمنا و الاطباء اقتنعوا بعدم جدوى عملهم في مثل هذه الظروف "، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بتدارك الامور واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة قبل فوات الاوان.

ودعا نقيب الاطباء في بيان صحفي  ، رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة ومحافظ النجف ومدير شرطتها ،  الى التحرك الجاد و السريع ، للكشف عن المعتدين على  مدير مستشفى / الامل / في النجف باسرع وقت  و محاكمتهم حسب مواد قانون العقوبات العراقي.

 وقال ،:" ان اخوانكم الاطباء والكوادر الطبية جنود الخدمة الصحية بالدفاع عن حق المواطن الصحي ، وقد وصل الظلم الموجه على الاطباء و الاعتداء عليهم مرحلة لا يمكن السكوت عنها وبات من العسير العمل في مثل هذه الظروف ، و اخيرا ما حصل في عدم تعيين الاطباء الجدد و البلد بامس الحاجة لخدماتهم ، وسبق لمجلس الوزراء ان اصدر امر التعيين و تخصيص الاموال اللازمة لذلك ".

 واوضح :" ان  الحكومة و القضاء الوطني لم يقدما واجب الحماية و تطبيق القانون ،وتركت كل الشكاوى المشمولة بقانون حماية الاطباء لعام ٢٠١٣ و قانون العقوبات و القانون المدني جانبا ، و يتم الضغط على الاطباء و تهديدهم "، مشيرا الى ان " آخر حلقات الاعتداء هو ضرب الزميل طارق مدير مستشفى الامل في النجف، وبالمقابل يلجأ مدير شرطة النجف و مدير الصحة العام الى دواوين العشائر لحلها ، وقبلها تضرب طبيبة اثناء اداء واجبها الانساني داخل المستشفى بادوات جارحة وسكاكين ويخرج المجرمون من المستشفى دون اي اجراء يذكر، وقبلها في الفلوجة والناصرية والبصرة وبغداد .. والقائمة طويلة".

وطالب نقيب اطباء العراق ، بمتابعة كل الجهات التي تهدد و تحرض ضد الاطباء و ربط هذا الموضوع بمحكمة ترتبط  بشخص  رئيس مجلس القضاء الاعلى ، واعتبار الاعتداء على الاطباء والكوادر الطبية تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب ، 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كركوك

الفساد يبتلع مشاريع المدارس في كركوك 29 آب 2020 01:08 م

وزارة الزراعة

الزراعة ترفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات 29 آب 2020 11:15 ص

أحمد حمة رشيد

نائب :تحديد عدد موظفي الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية 29 آب 2020 11:11 ص

علي التميمي

خبير قانوني يقترح بعض الإجراءات القانونية لحماية الأطباء من الاعتداءات 29 آب 2020 10:56 ص

1598605272547

الأحد.. أربيل تعيد فتح أبوابها أمام المجموعات السياحية بالعراق 28 آب 2020 01:51 م

بافل طالباني

بافل طالباني يعلن إصابته بفيروس كورونا 28 آب 2020 10:36 ص

الزراعة في العراق

الزراعة تسمح باستيراد محصول الذرة الصفراء العلفية لحاجة الاستهلاك المحلي 28 آب 2020 10:34 ص

مسرور بارزاني

مسرور بارزاني: بإمكاننا تزويد محافظات قريبة بالكهرباء 28 آب 2020 10:33 ص

التعليقات