بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 آب 2020
آخر الأخبار
اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي لبحث تجفيف موارد التنظيم المسعودي: الحلبوسي متورط بالمؤامرات الخارجية بعد اجتماع متوتر بين الكاظمي وقادة ميليشيات إيران في العراق.. صواريخ الكاتيوشا تسقط في المنطقة الخضراء البنتاجون يمنح أول وسام شرف لجندي أسود قضى في حرب العراق الاحتجاجات العراقية.. هل ستكون البداية الحقيقية لإنهاء الدور الإيراني ونفوذه في البلاد؟ القبض على ثلاثة مسلحين هاجموا منزل ضابط استخبارات في البصرة بارلي: فخورون بالقتال مع البيشمركة ضد داعش.. وبارزاني: فرنسا من أهم الداعمين لشعب كردستان ميسي يقرر الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مباحثات عراقية سعودية.. تفاصيل حول جولة وزير الخارجية السعودي في بغداد رسمياً .. رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته من منصبه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 10:56 ص

خبير قانوني يقترح بعض الإجراءات القانونية لحماية الأطباء من الاعتداءات

علي التميمي
اقترح الخبير القانوني علي التميمي، بعض الاجراءات القانونية لحماية الاطباء  من الاعتداءات.

 وقال التميمي في بيان ان كثرة الاعتداءات على الاطباء  تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المواد  ٢٢٩ و٢٣٠ و٢٣١ وكذلك المادة ٦ من قانون حماية الاطباء التي عاقبت بالحبس ٣ سنوات او الغرامة من ٢٠٠ الف الى مليون دينار ، وتشدد العقوبة في حالة حصول جرح او عاهة او حمل السلاح ، او كان الاعتداء من اكثر من شخص". 

واشار الى:" ان قانون حماية الاطباء الرقم  ٢٦ لسنة ٢٠١٣ كان يحتاج الى التشديد لتحقيق الردع ، اذ لم يشدد العقوبة التي تقع على الاطباء ، بل اعتبرها نفس عقوبة الاعتداء على الموظف ".

وتابع:" نأمل من مجلس القضاء الاعلى اعطاء التعليمات بالتشديد في العقوبة"..

واقترح التميمي ان تدرس اهمية الاطباء ودورهم  ، في المدارس وكذلك في المدارس الطبية ، لتفادي ما يحصل.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كركوك

الفساد يبتلع مشاريع المدارس في كركوك 29 آب 2020 01:08 م

وزارة الزراعة

الزراعة ترفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات 29 آب 2020 11:15 ص

أحمد حمة رشيد

نائب :تحديد عدد موظفي الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية 29 آب 2020 11:11 ص

نقابة الاطباء

نقابة الأطباء : العمل بدوائر الصحـة لم يعد آمنـا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الحازمة قبل فوات الأوان 29 آب 2020 10:58 ص

1598605272547

الأحد.. أربيل تعيد فتح أبوابها أمام المجموعات السياحية بالعراق 28 آب 2020 01:51 م

بافل طالباني

بافل طالباني يعلن إصابته بفيروس كورونا 28 آب 2020 10:36 ص

الزراعة في العراق

الزراعة تسمح باستيراد محصول الذرة الصفراء العلفية لحاجة الاستهلاك المحلي 28 آب 2020 10:34 ص

مسرور بارزاني

مسرور بارزاني: بإمكاننا تزويد محافظات قريبة بالكهرباء 28 آب 2020 10:33 ص

التعليقات