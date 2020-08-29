خبير قانوني يقترح بعض الإجراءات القانونية لحماية الأطباء من الاعتداءات

اقترح الخبير القانوني علي التميمي، بعض الاجراءات القانونية لحماية الاطباء من الاعتداءات.



وقال التميمي في بيان ان كثرة الاعتداءات على الاطباء تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المواد ٢٢٩ و٢٣٠ و٢٣١ وكذلك المادة ٦ من قانون حماية الاطباء التي عاقبت بالحبس ٣ سنوات او الغرامة من ٢٠٠ الف الى مليون دينار ، وتشدد العقوبة في حالة حصول جرح او عاهة او حمل السلاح ، او كان الاعتداء من اكثر من شخص".



واشار الى:" ان قانون حماية الاطباء الرقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣ كان يحتاج الى التشديد لتحقيق الردع ، اذ لم يشدد العقوبة التي تقع على الاطباء ، بل اعتبرها نفس عقوبة الاعتداء على الموظف ".



وتابع:" نأمل من مجلس القضاء الاعلى اعطاء التعليمات بالتشديد في العقوبة"..



واقترح التميمي ان تدرس اهمية الاطباء ودورهم ، في المدارس وكذلك في المدارس الطبية ، لتفادي ما يحصل.