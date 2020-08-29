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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 10:51 ص

نائبة تطالب بإيقاف نزيف الدماء في ديالى وتدعو الكاظمي للتدخل الفوري

الكاظمي
طالبت النائبة عن محافظة ديالى هوازن الشمري بإيقاف "نزيف الدماء" في المحافظة،.
 
وقالت الشمري في تصريح  صحفي" إن"بعض مناطق محافظة ديالى من بينها اطراف المقدادية وحوض الوقف وحمرين واطراف خانقين تشهد خروقات واحداث أمنية تنفذها الخلايا الارهابية بشكل شبه يومي، آخرها خلال أيام الاسبوع المنصرم التي شهدت استشهاد واصابة منتسبين في اطراف المقدادية والعظيم وخطف واستشهاد عدة مواطنين ابرياء في اطراف خانقين وقره تبه".

وأضافت أن"تكرار الخروقات ونزيف دماء ابنائنا من المواطنين والقوات الأمنية بهذا الشكل الملحوظ دليل على نشاط الخلايا الارهابية في مناطق المحافظة وتراجع الاداء الأمني لبعض القادة".


وطالبت الشمري رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بـ"ضرورة التدخل شخصيا بملف الأمن في ديالى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإيقاف الدماء والقضاء على نشاط الخلايا الارهابية والاعمال التي تقوم بها"، مؤكدة أن"ديالى محافظة مهمة واستقرارها الأمني يعني استقرار العاصمة بغداد كونها قريبة جدا منها".
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