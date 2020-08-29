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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 10:42 ص

وفد من الإقليم في بغداد خلال الأيام المقبلة لمناقشة ثلاثة ملفات

وفد كردستان
أعلن  النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، ، أن وفداً من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة لمناقشة ثلاثة ملفات.

وقال الحداد ، إن "وفد الإقليم سيناقش مع الحكومة الاتحادية ثلاثة ملفات مهمة"، لافتاً إلى أن"هذه الملفات هي حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة المقبلة ومسائل النفط والمنافذ الحدودية.

وأوضح، أنه "حسب المعلومات التي تم إبلاغه بها، أن وفداً من حكومة إقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال الحوارات التي جرت في السابق بين الجانبين ،والتوصل إلى تفاهم واتفاقات بشأن مسألة الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية.


وأضاف، أنه "لم يتضح هل سيكون الوفد برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أم لا، ولكن ماهو مؤكد أن الوفد سيكون حكومياً.

وكان وفد من اقليم كردستان قد زار في وقت سابق بغداد واجرى مباحثات ملفات دعم الحكومة ومواجهة الازمات وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل.
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