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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 آب 2020 04:22 م

ميسي يقرر الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

ميسي
قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأرسل ميسي (33 عاماً) خطاباً لناديه يؤكد فيه رغبته بإنهاء مشواره الحافل في "كامب نو"، لكن النادي الكتالوني تعهد بعدم التخلي عن لاعبه العملاق، وحذر محامٍ رياضي إسباني من أن رحيله قد يسبب خلافاً قانونياً كبيراً بشأن عقد ميسي مع النادي.

وقال المدير الرياضي لبرشلونة رامون بلانيس، إن النادي لا يزال حريصاً على إعادة بناء الفريق بوجود ميسي، وسيبذل كل ما في وسعه للإبقاء على صاحب الكرات الذهبية الست.

وأرسل فريق المحامين الخاص بميسي طلباً لبرشلونة، عبر اللاعب من خلاله عن رغبته في تفعيل بند في عقده مع النادي يسمح له بالرحيل المجاني، فيما يؤكد برشلونة أن هذا الشرط انتهى، ويتعين على أي منافس دفع 700 مليون يورو لفسخ العقد.

وجاء طلب ميسي الرحيل عن برشلونة بعد أقل من أسبوعين على تجرعه هزيمة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليخرج العملاق الكتالوني خالي الوفاض من الألقاب في موسم لأول مرة في 12 عاماً.


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