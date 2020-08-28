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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 آب 2020 03:29 م

رسمياً .. رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته من منصبه

شينزو
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته لأسباب صحية.

قالت الصحافة اليابانية، إن خطوة آبي تأتي رغبة منه في تفادي التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.

وأكد مصدر مطلع على الموضوع، نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن آبي قرر الاستقالة.

وتزايدت التكهنات حول صحة آبي ومستقبل ولايته بعد أن قام بزيارتين إلى المستشفى مؤخرا. ويعاني آبي منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن.

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