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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 28 آب 2020 02:33 م

وزارة الصحة تدين الاعتداء الذي تعرض له مدير احد مستشفيات النجف

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وزارة الصحة تدين الاعتداء الذي تعرض له مدير احد مستشفيات النجف


 ادانت  وزارة الصحة والبيئة الاعتداء  الذي تعرض له مدير  احد مستشفيات  النجف  ،  المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا  الدكتور طارق الشيباني اثناء تأديته واجبه.


وطالبت الوزارة ، في بيان الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية بان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض ،  داعية مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء .


واكدت وزارة الصحة ، أنها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها ، داعيـة  ابناء شعبنا الأبي الى مساندة الجيش الابيض الذي يضحي بحياته من اجل المحافظة على سلامتهم ، حيث تقدم  المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل لكافة المواطنين وعلى مدار الساعة
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