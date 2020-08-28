وزارة الصحة تدين الاعتداء الذي تعرض له مدير احد مستشفيات النجف

ادانت وزارة الصحة والبيئة الاعتداء الذي تعرض له مدير احد مستشفيات النجف ، المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا الدكتور طارق الشيباني اثناء تأديته واجبه.
وطالبت الوزارة ، في بيان الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية بان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض ، داعية مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء .
واكدت وزارة الصحة ، أنها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها ، داعيـة ابناء شعبنا الأبي الى مساندة الجيش الابيض الذي يضحي بحياته من اجل المحافظة على سلامتهم ، حيث تقدم المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل لكافة المواطنين وعلى مدار الساعة