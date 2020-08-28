أكاديميون: الكاظمي يحاول تأسيس علاقات مستقرة مع السعودية .. وهي منفتحة على ذلك







علق أكاديميون عراقيون، على زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يوم امس الخميس الى العراق، مؤكدين ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول تأسيس علاقات ثابتة ومستقرة مع المملكة وهي ايضاً منفتحة على ذلك.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين ياسين البكري في تصريح صحفي، إن "أهمية هذه الزيارة تأتي في أن حراك الكاظمي الخارجي يحاول تأسيس علاقات ثابتة ومستقرة مع محيط العراق العربي، بعد أن عانى العراق من شبه عزلة لأسباب تتعلق بأخطاء عربية تجاه عراق ما بعد 2003. وأخطاء عراقية تجاه المحيط العربي.

وبين البكري أن الهدف من الحراك الخارجي للكاظمي "يتمثل في إعادة تموضع العراق في علاقاته مع طهران وتقليل الاعتماد عليها اقتصاديا لتحرير العراق واستقلالية قراره وهي نقطة تثير مخاوف طهران وأذرعها.

وأشار البكري إلى أن "هناك رؤية لإعادة صياغة المنطقة والأدوار فيها دون أن يعني ذلك أن العراق سيتجه للانضمام إلى محور على حساب آخر.

من جانبه قال رئيس مركز حوكمة للسياسات العامة منتصر العيداني أن "هذه الزيارة تأتي في إطار التحسن المطرد للعلاقة بين البلدين لا سيما في ظل توجهات حكومة الكاظمي وقيادة المملكة العربية السعودية نحو بناء حاضنة عربية تعزز الاستقرار والتعاون وتدعم الحضور العراقي في الساحة العربية.

وأشار إلى "خطوات سعودية متتالية لتسريع وتيرة الانفتاح ودفع العلاقات نحو الأمام باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والإعلامي إضافة إلى التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.