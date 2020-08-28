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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 آب 2020 02:26 م

بعد الاعتداء على طبيب بالنجف.. الصحة تطالب بتوفير الحماية اللازمة لملاكات الجيش الأبيض

كورونا العراق

استنكرت وزارة الصحة والبيئة، الاعتداء الذي طال مدير مستشفى مخصص لفيروس كورونا في محافظة النجف، فيما طالبت بتوفير الحماية الازمة لملاكات الجيش الأبيض.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس الدكتور طارق الشيباني المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا أثناء تأديته واجبه في محافظة النجف الاشرف، مؤكدة انها تدين هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل للمواطنين كافة وعلى مدار الساعة”.

وطالبت الوزارة، الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية بان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض ، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الأطباء.

وأكدت أنها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها، فيما أهابت المواطنين لمساندة ملاكات الجيش الابيض الذين يضحون بحياتهم من اجل المحافظة على سلامتهم.

من جانبه، أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اعتقال المعتدين بالضرب على مدير مستشفى "الشهيد حسن هلوس". 

وقال الياسري في بيان، أنه "تم القبض على العناصر التي اعتدت على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس (الامل سابقًا) الدكتور طارق الشيباني"، مؤكداً أنه تم "إيداع المعتدين التوقيف وسيتم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية".   

وأظهر مقطع مصور، مجموعة من الأشخاص وهم ينهالون بالضرب على مدير المستشفى طارق الشيباني، فيما تدخل بعض أفراد الكوادر الصحية لتخليص "الشيباني" من تحت أيدهم.    

وكان الشيباني وهو مدير مستشفى الأمل للأوبئة الانتقالية، تعرض إلى اعتداء مساء أمس، من قبل ذوي شخص توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.     

وأضاف أن ذوي المتوفي تجمعوا على الشيباني في باحة المشفى الخارجية، وأسقطوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب المبرح.     

وتابع، أن ما تعرض له الشيباني أدى إلى رقوده في المشفى بسبب إصابته البليغة نتيجة الضرب المبرح والركل الذي تلقاه من قل المعتدين عليه.     

وأشار إلى أن مدير عام صحة النجف وقائد شرطة المحافظة، توجها إلى موقع الحادث للاطلاع على أسبابه.

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