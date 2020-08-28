ظافر العاني : زيارة وزير الخارجية السعودي الى العراق تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات







أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني، ان زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى العراق تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات.

وقال العاني في حديث نقله مكتبه، إن "هذه الزيارة تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات بينهما حيث كان من المقرر أن يقوم الكاظمي بزيارة المملكة في أول جولة له خارج العراق لولا العارض الصحي الذي تعرض له خادم الحرمين الشريفين"، مضيفا أن "على جدول أعمال اللقاءات مواضيع مهمة تتعلق بمصلحة الشعب العراقي من بينها الربط الكهربائي وافتتاح منفذ عرعر الحدودي وطرح قائمة مهمة من مشاريع الاستثمار.

وأوضح أن "هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن التحركات التي قام بها الكاظمي في زيارته إلى واشنطن أو قمة عمان الثلاثية حيث إن هناك شعورا جماعيا بأن المنطقة تعج بالخلافات والتحديات من بينها الإرهاب والتوتر العسكري وتنامي الورقة الطائفية والإثنية والاعتداءات والتجاوزات العسكرية القادمة أنقرة والتدخل الدولي السافر في شؤون الدول العربية".