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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 02:16 م

كتائب حزب الله الإرهابي تتهم الكاظمي بالرضوخ للقوى الخارجية

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قال بيان لكتائب، حزب الله في العراق إن الحكومة الحالية تنتهج سياسات غامضة في علاقاتها مع القوى الخارجية باتت تثير علامات استفهام كبيرة… لا سيما ان بعض هذه الأطراف كان لها مواقف سلبية تجاه العراق ونظامه السياسي وبعضها كان له دور تخريبي وتآمري ودعم المجاميع الارهابية...".
واضاف "كان ينبغي على الحكومة العراقية وجميع القوى السياسية أن تضع معايير مبدئية للتعامل مع الدول والاطراف الخارجية على اساس مواقفها من هذه المؤامرة وعدم الانفتاح على اي دولة كان لها دور سلبي".
ورفضت الكتائب إقامة "علاقات طبيعية" مع السعودية  ، والانفتاح عليها واستقبال مسؤوليها
وتابعت الكتائب في بيانها، "نحن  نتهم الكاظمي وبعض القوى السياسية بالرضوخ للاملاءات الخارجية والتفريط بحقوق الشعب العراقي والاستهانة بدماء الشهداء والام المصابين والمتضررين من الجرائم
بيان الكتائب يأتي تزامناً مع زيارة فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ إلى بغداد، حيث اجتمع مع مسؤولين حكوميين يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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