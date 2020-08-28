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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 01:51 م

الأحد.. أربيل تعيد فتح أبوابها أمام المجموعات السياحية بالعراق

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أعلنت هيئة السياحة في اقليم كردستان يوم الجمعة ان محافظة اربيل ستعيد فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من باقي مدن ومحافظات العراق اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب، انه "وفقا لقرار المحافظ فرست صوفي فإن اربيل ستفتح سيطراتها لإستقبال المجموعات السياحية".
وكانت غرفة العمليات في اربيل قد اصدرت مجموعة من القرارات من بينها السماح للاشخاص القادمين من المحافظات الأخرى من داخل اقليم كوردستان وخارجه بالدخول غير انها استثنت المجموعات السياحية.
وقررت الغرفة ايضا عادة فتح المحال التجارية والاسواق والمولات والاماكن التي تقدم الخدمات كافة للسكان بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
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