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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 01:48 م

اندلاع حريق بمخيم للاجئين السوريين في دهوك

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  افاد رئيس مجلس مخيم بردرش للاجئين السوريين في دهوك دزوار محمد صالح يوم الجمعة باندلاع حريق داخل خيمة احد اللاجئين.
وقال صالح  في بيان له ، ان الحريق ادى الى اصابة احد اللاجئين الشباب ويُدعى محمد محمد صالح من اهالي مدينة كوباني  بحروق كبيرة ونقل على اثرها الى مستشفى الحروق في دهوك .
واشار الى ان الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما اصيب بحروق من الدرجة الاولى وهو في حالة حرجة.
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