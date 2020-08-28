اندلاع حريق بمخيم للاجئين السوريين في دهوك

افاد رئيس مجلس مخيم بردرش للاجئين السوريين في دهوك دزوار محمد صالح يوم الجمعة باندلاع حريق داخل خيمة احد اللاجئين.

وقال صالح في بيان له ، ان الحريق ادى الى اصابة احد اللاجئين الشباب ويُدعى محمد محمد صالح من اهالي مدينة كوباني بحروق كبيرة ونقل على اثرها الى مستشفى الحروق في دهوك .

واشار الى ان الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما اصيب بحروق من الدرجة الاولى وهو في حالة حرجة.