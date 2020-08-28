تقارير دولية: بغداد معرضة لانفجار يدمر 40% من مساحتها

كشفت تقارير دولية عن أن بغداد معرضة لانفجار طائل قد يتسبب بدمار 40 % من مساحتها، وذلك لوجود معسكرات تحتوي على مواد شديدة الانفجار مثل الس فور وغيرها.



وقالت التقارير إن آلاف الأطنان منها وأعداد ليست بالقليلة من الصواريخ مخزنة داخل احد عشر موقعا في ارجاء العاصمة.

مقرات تعود منها الى القوات الامنية واخرى الى جماعات مسلحة وصفها البعض بأنها خارجة عن القانون، ناهيك عن وجود معسكر للقوات الاميركية داخل مطار بغداد، ومع انفجار تلك المقار فانها قد تتسبب بمقتل نصف مليون مواطن بحسب امنيين.



تخزين بطريقة ليست مثالية، وحوادث تماس كهربائي، كلها عوامل تساعد على حدوث هذه الكارثة التي قد تكون نسب الدمار فيها اكثر مما حدث بمرفا بيروت. لتأتي مطالب بضرورة ابعاد تلك المواقع عن منازل المواطنين في أسرع وقت.



هذه المواقع التي اثارت حفيضة المواطنين تتعرض بين فترة واخرى الى انفجارات بداخل مخازنها التي تضم اعدادا كبيرة من الذخيرة، ما سببت باضرار مادية للمناطق المحيطة بها.





