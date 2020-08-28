الطائي: بعض الكتل السياسية ترغب بتأجيل الانتخابات المبكرة

أكد المحلل السياسي صباح الطائي، أن الحكومة وباتفاق بعض الكتل السياسية الساعية إلى اكمال الدورة البرلمانية قد تعمل على اتخاذ ذرائع لتأجيل إجراء الانتخابات.

وقال الطائي في تصريح صحفي، إن بعض العوائق ستقف أمام إجراء الانتخابات المبكرة، وخاصة ما يتعلق بالأزمة المالية وجائحة كورونا وقانون المحكمة الاتحادية والفقرة 15 من قانون الانتخابات.

وأضاف أن بعض الكتل السياسية ترغب بتأجيل الانتخابات المبكرة وقد تجد في العوائق المذكورة ذريعة جيدة لاستخدامها لتأجيل الانتخابات من اجل اكمال الدورة البرلمانية.

وأوضح أن الحكومة وباتفاق مع الكتل الراغبة بتأجيل الانتخابات قد تسير باتجاه التأجيل، من دون ضغوط سياسية، في حين ان هذا الخيار سيشعل الشارع العراقي وقد تكون تلك نهاية عمر الحكومة.