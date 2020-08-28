بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 28 آب 2020
آخر الأخبار
مباحثات عراقية سعودية.. تفاصيل حول جولة وزير الخارجية السعودي في بغداد رسمياً .. رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته من منصبه العراق بلد تحكمه الميليشيات.. ومراقبون: الإنقاذ هو مسؤولية أمريكية قيادي كردي: الكاظمي في حال عدم ترشحه للانتخابات سيمتلك فرصة كبيرة لجعلها نزيهة الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات وزارة الصحة تدين الاعتداء الذي تعرض له مدير احد مستشفيات النجف أكاديميون: الكاظمي يحاول تأسيس علاقات مستقرة مع السعودية .. وهي منفتحة على ذلك بعد الاعتداء على طبيب بالنجف.. الصحة تطالب بتوفير الحماية اللازمة لملاكات الجيش الأبيض ظافر العاني : زيارة وزير الخارجية السعودي الى العراق تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات الطائي: بعض الكتل السياسية ترغب بتأجيل الانتخابات المبكرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 آب 2020 01:33 م

الطائي: بعض الكتل السياسية ترغب بتأجيل الانتخابات المبكرة

انتخابات العراق

أكد المحلل السياسي صباح الطائي، أن الحكومة وباتفاق بعض الكتل السياسية الساعية إلى اكمال الدورة البرلمانية قد تعمل على اتخاذ ذرائع لتأجيل إجراء الانتخابات.

وقال الطائي في تصريح صحفي، إن بعض العوائق ستقف أمام إجراء الانتخابات المبكرة، وخاصة ما يتعلق بالأزمة المالية وجائحة كورونا وقانون المحكمة الاتحادية والفقرة 15 من قانون الانتخابات.

وأضاف أن بعض الكتل السياسية ترغب بتأجيل الانتخابات المبكرة وقد تجد في العوائق المذكورة ذريعة جيدة لاستخدامها لتأجيل الانتخابات من اجل اكمال الدورة البرلمانية.

وأوضح أن الحكومة وباتفاق مع الكتل الراغبة بتأجيل الانتخابات قد تسير باتجاه التأجيل، من دون ضغوط سياسية، في حين ان هذا الخيار سيشعل الشارع العراقي وقد تكون تلك نهاية عمر الحكومة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
10ipj-21-3

قيادي كردي: الكاظمي في حال عدم ترشحه للانتخابات سيمتلك فرصة كبيرة لجعلها نزيهة 28 آب 2020 02:41 م

أموال رواتب _0

الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات 28 آب 2020 02:38 م

118416443_4888949404464489_3921173054782961158_n

وزارة الصحة تدين الاعتداء الذي تعرض له مدير احد مستشفيات النجف 28 آب 2020 02:33 م

c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

أكاديميون: الكاظمي يحاول تأسيس علاقات مستقرة مع السعودية .. وهي منفتحة على ذلك 28 آب 2020 02:30 م

الكاظمي وفرحان

ظافر العاني : زيارة وزير الخارجية السعودي الى العراق تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات 28 آب 2020 02:25 م

نصيف-780x405

نصيف تحذر من مشروع الربط السككي مع الكويت: سنكتفي بمشاهدة الدولارات! 28 آب 2020 02:20 م

Doc-P-356446-637342086383977130

كتائب حزب الله الإرهابي تتهم الكاظمي بالرضوخ للقوى الخارجية 28 آب 2020 02:16 م

عبوة-بغداد

تقارير دولية: بغداد معرضة لانفجار يدمر 40% من مساحتها 28 آب 2020 01:40 م

التعليقات