لاتسيو الإيطالي يضم الحارس المخضرم بيبي رينا

ضم المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لاتسيو، اليوم الجمعة، الحارس المخضرم بيبي رينا من منافسه المحلي ميلان.



وانضم رينا، البالغ عمره 37 عاماً، لميلان في 2018 بعد ثلاثة مواسم من انضمامه الى نابولي. ولعب رينا الموسم الماضي في صفوف أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة، ومن المتوقع أن يكون رينا بديلاً للحارس الألباني توماس ستراكوشا في لاتسيو.



وقال ستراكوشا "أنا سعيد بانضمام رينا فهو يملك خبرة مذهلة، إنه أحد أفضل الحراس وسيساعدني على التطور".



ويذكر أن رينا، الذي شارك في 36 مباراة مع منتخب إسبانيا ونال لقب كأس العالم 2010، لعب أيضاً في ثمانية مواسم مع ليفربول حيث نال جائزة القفاز الذهبي لأكثر من حافظ على شباكه نظيفة في أول ثلاثة مواسم مع الفريق.





