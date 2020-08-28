نائب: الكاظمي لا يمتلك رؤية اقتصادية لقيادة العراق

أكد النائب المستقل باسم خشان، أن البرنامج الحكومي يحتاج إلى مبالغ لتنفيذه، في وقت يتوجب على الحكومة تقديم الموازنة من اجل الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ برنامجها.

وأضاف أن قانون الموازنة يحتاج إلى دراسة الإيرادات والمدخولات التي تحصل عليها الدولة، وعلى العكس من ذلك فأن الكاظمي لا يمتلك تلك الخبرة اللازمة للنهوض اقتصاديا بالعراق.

وبين أن بعض الفئات غير واعية ولا تمتلك قدرة على التمييز بين القرارات الصحيحة والخاطئة، لذا فأن العراق بحاجة الى شخص واعي وفاهم يمتلك ثقافة سياسية واقتصادية لإدارة وقيادة العراق.