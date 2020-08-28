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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 آب 2020 10:50 ص

ترامب: تمكنا من قتل البغدادي وقاسم سليماني الإرهابي الأول في العالم

ترامب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه خلال فترة رئاسته تمكنت القوات الأميركية من قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، كما تمكنت قواته من قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي أسماه بـ"الإرهابي الأول في العالم".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأميركي بمؤتمر الحزب الجمهوري، من أمام البيت الأبيض، حيث أعلن قبوله لترشيح الحزب له بالانتخابات الرئاسية 2020، والمقرر انعقادها 3 نوفمبر المقبل.

وأضاف ترامب قائلا: "لقد حاربنا داعش والقاعدة في أفغانستان"، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة "قبل وصولي للرئاسة"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "سندحر الإرهاب وسنخرج قواتنا من أي حروب في الخارج".

كما أشار إلى اتفاق السلام الذي تحقق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية، واصفاً إياه بـ"التاريخي".
وأعلن الرئيس ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
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