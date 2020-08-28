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الجمعة, 28 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 10:36 ص

بافل طالباني يعلن إصابته بفيروس كورونا

بافل طالباني
أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، عن اصابته بفايروس كورونا المستجد.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن طالباني قوله "اولا اتمنى السلامة والصحة الى جميع اهالي كردستان".

واضاف "اريد ان ابلغ الجميع بانني اصبت بفايروس كورونا المستجد وان حالتي الصحية مستقرة"، مشيرا الى انه "وكأي شخص آخر قام بعزل نفسه في المنزل ويطبق التعليمات الصحية".

ودعا طالباني الجميع الى "الالتزام بالتعليمات الوقائية لمنع انتشار الجائحة والتغلب عليه وحل جميع المشاكل واعمار اقليم كردستان وتقديم الخدمة للكردستانيين".
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