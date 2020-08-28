بافل طالباني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، عن اصابته بفايروس كورونا المستجد.



ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن طالباني قوله "اولا اتمنى السلامة والصحة الى جميع اهالي كردستان".



واضاف "اريد ان ابلغ الجميع بانني اصبت بفايروس كورونا المستجد وان حالتي الصحية مستقرة"، مشيرا الى انه "وكأي شخص آخر قام بعزل نفسه في المنزل ويطبق التعليمات الصحية".



ودعا طالباني الجميع الى "الالتزام بالتعليمات الوقائية لمنع انتشار الجائحة والتغلب عليه وحل جميع المشاكل واعمار اقليم كردستان وتقديم الخدمة للكردستانيين".