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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 10:34 ص

الزراعة تسمح باستيراد محصول الذرة الصفراء العلفية لحاجة الاستهلاك المحلي

الزراعة في العراق
اعلنت وزارة الزراعة، عن السماح باستيراد محصول الذرة الصفراء العلفية  لحاجة الاستهلاك المحلي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان انه "استناداً  للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في  كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، حصلت الموافقة على السماح بفتح استيراد محصول  الذرة الصفراء العلفية وبكميات مقننة ولمدة محدودة".

واضاف ان "عملية فتح  الاستيراد جاءت نتيجة لطلب الاستهلاك المحلي لقطاع الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الدواجن"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء  بناء  على وفق متطلبات  الزيادات المتسارعة لمشاريع  الدواجن ".
وتابع النايف ان "عملية الاستيراد لهذا المحصول ستكون بكميات مقننة وحسب  حاجة الاستهلاك لمشاريع الثروة الحيوانية"، لافتا الى ان "فترة الاستيراد محدودة لحين بدء عمليات انتاج الذرة الصفراء المحلية  والتي يجب ان تكون  وفق المواصفات الفنية  من اجل حماية المنتج المحلي".

ودعا "كافة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والسيطرات بين المحافظات الى تسهيل انسيابية انتقال محصول الذرة الصفراء العلفية المحلية وكذلك المستوردة شريطة ان تكون مصحوبة بأجازات استيراد رسمية من وزارة التجارة وبموافقة وزارة الزراعة"، موضحا ان "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".
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