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الجمعة, 28 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 10:33 ص

مسرور بارزاني: بإمكاننا تزويد محافظات قريبة بالكهرباء

مسرور بارزاني


اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني  ان القدرة الانتاجية للاقليم تبلغ مابين 6.5 الى 7 الاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أنه لا يمكن سوى تشغيل نصف هذه القدرة بسبب قلة الوقود.

 أشار خلال لقاء  عددا من وسائل الاعلام إلى أن بإمكان الإقليم تزويد محافظات  قريبة بالكهرباء في حال قامت بتزويد محطات الكهرباء بالوقود.


  واوضح ان الاقليم قام في مجال انتاج الطاقة بخطوات جيدة، مبينا  ان الطاقة الانتاجية للكهرباء في اقليم كردستان الان تبلغ 6500 الى 7000 ميغاواط.

واستدرك بارزاني بالقول ان الاقليم يستخدم فقط 3500 ميغاواط، لإنه ليس لديه وقود كافٍ لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مبينا انه لو توصل الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وبشكل مشترك ستتم الاستفادة من الامكانات الموجودة في اقليم كردستان.

واشار بارزاني الى انه اذا وفرت الحكومة الاتحادية الوقود لمحطات انتاج الكهرباء فإنه يستطيع ليس فقط توليد طاقة لمدة 24 ساعة في اقليم كردستان، الذي يجهز حالياً بواقع 21 ساعة، ولكنه يستطيع تأمين كهرباء للعديد من المدن والقصبات في العراق، مثل كركوك والموصل وتكريت.

ولفت الى ان هذا يكون منجزا للحكومة الاتحادية، معربا عن امله في ان يكون هذا النوع من التنسيق والتعاون موجوداً سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية لكي نخطو خطوات جدية وعملية من أجل مصلحة الجميع.
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