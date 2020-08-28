نائب يوجه سؤالا إلى الكاظمي بشأن الأموال المرسلة إلى إقليم كردستان

وجه عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، سؤالا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاموال المرسلة الى اقليم كردستان.



ودعا سؤال العقابي الموجه الى الكاظمي " بيان السند القانوني لصرف مبلغ مالي الى حكومة اقليم كردستان مقداره (400 مليار دينار ) لشهر نيسان 2020، وكذلك صرف مبلغ قدره (320 مليار دينار ) لما تبقى من اشهر السنة المالية لعام 2020.