السفارة الأمريكية في بغداد تدين الهجوم على عجلات تابعة للأمم المتحدة شمالي العراق

أدانت السفارة الامريكية في بغداد، الهجوم الذي طال عجلات تابعة للامم المتحدة في محافظة نينوى، شمالي العراق.



وذكرت السفارة في بيان صحفي :" ندين الهجوم الذي طال امس الاول عجلات تابعة للامم المتحدة ، كانت تؤدي مهمة انسانية شمالي العراق".



واضافت :" ان سكان المناطق الاكثر هشاشة في العراق يعتمدون على الامم المتحدة والجهات المانحة الدولية الاخرى ، لمساعدة الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي ، ومنهم اللاجئون والعائدون الى ديارهم والنازحون".



ودعت السفارة ، جميع الاطراف في العراق الى احترام القانون والمعايير الانسانية الدولية والسماح لعمال الاغاثة بالعمل بحرية وامان ، في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون باعمال الاستجابة الانسانية المهمة.



وكانت عبوة ناسفة استهدفت عجلتين تعودان لمنظمة الاغذية الدولية التابعة للامم المتحدة ، في منطقة برطلة شرق الموصل ، واسفر الحادث عن اصابة موظفة عراقية تعمل مع المنظمة بجروح طفيفة .