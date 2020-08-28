تغييرات كبيرة تطال مناصب ضباط برئاسة أركان الجيش العراقي

كشف مصدر عسكري، عن تغيرات طالت أمناء سر رئاسة أركان الجيش العراقي.



وأضاف المصدر، أنه تم تكليف اللواء ركن عبد مظلوم معاونا لرئيس الأكاديمية العسكرية.



كما صدر قرار بتكليف اللواء ركن عبد الرحمن القيسي مديرا للخدمات الشخصية ورعاة شؤون المقاتلين.



وأضاف المصدر، أنه تم تكليف اللواء ركن فلاح الفريجي مديرا لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية، وتكليف العميد حسين الساعدي بمهام امين سر الاعلام في رئاسة الاركان، وتكليف العميد وليد يوسف بمهام أمين سر ادارة رئاسة اركان الجيش.



