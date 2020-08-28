نائب: زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق خطوة إيجابية وبادرة لتصحيح المسارات السياسية

اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق خطوة ايجابية وبادرة لتصحيح المسارات السياسية.



وقال الزيادي في بيان ان "زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق خطوة ايجابية تصب في صالح البلدين"، معتبرا اياها "بادرة صحيحة لتصحيح المسارات السياسية والانفتاح على باقي الدول والمشاركة الفاعلة في فتح افاق جديدة رحبة بين البلدين".



وشدد الزيادي على "ضرورة ارجاع العراق الى المسار الاقليمي لاسيما وان هنالك اتفاقيات سياسية وجب العمل بها"، معربا عن امله أن "تكون هنالك زيارات مستقبلية سيكون لها الاثر الاكبر في مستقبل العراق في شتى النواحي وعودة سيادته بين باقي الدول".



وتابع الزيادي ان "فتح الأفق الواسع بالعلاقات الاقليمية والعربية والدولية خطوة مهمة كون العراق اليوم جميع دول العالم تنظر اليه من حيث الاستثمارات الاقتصادية والتبادل التجاري والاقتصادي فضلاً عن تبادل الخبرات لا سيما في محاربة الارهاب"، مشيرا الى ان "العراق يُعد بلدا حياديا في المنطقة لذلك جميع الدول ترغب بالتوجه اليه".