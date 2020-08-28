بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 28 آب 2020
آخر الأخبار
نائب: الكاظمي لا يمتلك رؤية اقتصادية لقيادة العراق رونالدو يريد غزو العالم وتحطيم الأرقام القياسية مقتل وإصابة ثلاثة جنود بهجوم إرهابي في ديالى ترامب: تمكنا من قتل البغدادي وقاسم سليماني الإرهابي الأول في العالم وزيرة الجيوش الفرنسية تؤكد دعم العراق ضد داعش ووقف الاعتداءات الخارجية تغييرات كبيرة تطال مناصب ضباط برئاسة أركان الجيش العراقي مستقبل الموانئ العراقية أصبح في خطر كبير.. تغرق بفساد المافيات المتنفذة الحلبوسي: كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون مواطنون يعتدون بالضرب على مدير مستشفى لعلاج كورونا بالنجف مصادر تكشف عن تفاصيل اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 10:20 ص

الحلبوسي: كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي

الحلبوسي
أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ان كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر": "في مدينتي، استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب، وذقنا الويلات".

واضاف ان "كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي، بصرف النظر عن جهة حيازته"، مشيرا الى "اننا لا نريد أن تتكرر المأساة ونعاني وأهلنا في الجنوب من السلاح المنفلت وضعف مؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جمال-الكربولي-1280x720

الكربولي: العراق سيد عربي وأكبر من أن يكون مجرد ملف بأيدي ضباط دول تتدخل بشأنه 28 آب 2020 10:27 ص

download

الشابندر عن اجتماع الكاظمي بالقوى الشيعية: تمخض الجبل فولد فارا 27 آب 2020 01:39 م

سعد الجنابي

الجنابي يدعو إلى إعادة العراق للحضن العربي واستعادة مكانته في المنطقة 27 آب 2020 11:24 ص

كامل الدليمي

الدليمي: الشعب يتحمل البؤس بسبب صراع كبار السياسيين 26 آب 2020 02:50 م

ملك الاردن

أول تعليق للعاهل الأردني على لقائه مع الكاظمي والسيسي في القمة الثلاثية 26 آب 2020 10:32 ص

ظافر العاني2

ظافر العاني: القمة الثلاثية تتويج لسياسة الانفتاح الخارجي وتعزيز لعلاقات العراق العربية 26 آب 2020 10:28 ص

مشعان الجبوري

مشعان الجبوري يحذر من نجاح أنصار "اللا دولة" في تفكيك العراق 25 آب 2020 10:49 ص

كامل الدليمي

نائب سابق: نظرية اغتصاب العقول سياسياً وعقائدياً هيَّ المنهج السائد في العراق 24 آب 2020 03:09 م

التعليقات