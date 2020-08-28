الحلبوسي: كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ان كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي.



وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر": "في مدينتي، استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب، وذقنا الويلات".



واضاف ان "كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي، بصرف النظر عن جهة حيازته"، مشيرا الى "اننا لا نريد أن تتكرر المأساة ونعاني وأهلنا في الجنوب من السلاح المنفلت وضعف مؤسسات الدولة.