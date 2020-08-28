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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 آب 2020 10:18 ص

الإعلام الأمني : ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء

كاتيوشا صواريخ
أعلنت خلية الاعلام الامني، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا   الليلة الماضية  في ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان " ان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في احدى  الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ، دون خسائر "، مبينة :" ان الصواريخ انطلقت من منطقة البيجية غربي العاصمة.
وكانت الخلية اعلنت عن سقوط صاروخ كاتيوشيا   قبل ذلك في منطقة الجادرية القريبة من المنطقة الخضراء.
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أخر تعديل: الجمعة، 28 آب 2020 10:42 ص
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