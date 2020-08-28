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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 آب 2020 09:33 ص

الحلبوسي: كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، "في مدينتي، استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب، وذقنا الويلات".

وأضاف الحلبوسي، "كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي، بصرف النظر عن جهة حيازته".

وأكد، "لا نريد أن تتكرر المأساة ونعاني وأهلنا في الجنوب من السلاح المنفلت وضعف مؤسسات الدولة".
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