تقرير.. ما خطط له حزب الله.. لبنان على أبواب حرب أهلية

مراقبون: الاشتباكات بين حزب الله الإرهابي والمستقبل تستبق حربًا أهلية ضروس ونصر الله يحشد لها



ما خطط له حزب الله الإرهابي في لبنان، هو ما يحدث بالضبط. إنه خطط لاشعال حرب أهلية. واذا اندلعت تزداد مكاسبه على حساب لبنان. لانه سيخرج من الحصار الموجود فيه وينفرط عقد البلد. وهو وارهابييه يعيشون على مثل هذه المعارك المسلحة. وبعدما تنتهي الحرب ساعتها تكون المطالب بطرده خارج لبنان أو نزع سلاحه قد تلاشت!

الحرب الأهلية تنقذه من دم الحريري ومن تحمل فاتورة الإفلاس.

وكانت قد اندلعت اشتباكات، بين مسلحين من ميليشيا حزب الله وسكان في منطقة خلدة ببيروت، ما أدى لسقوط 3 قتلى. عقب ذلك قطع عناصر من عشائر عربية بعكار طرقا احتجاجا على انتهاكات حزب الله بخلدة.

وسبب الاشتباك في خلدة هو "تعليق رايات دينية وأعلام حزبية بين جهات ومناصرين حزبيين وبين العرب من سكان المنطقة"، وهم من المؤيدين لـ"تيار المستقبل"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في المنطقة.

وأفادت الوكالة بتسجيل إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية في المنطقة، وسط توتر ملحوظ. وعمل الجيش اللبناني الذي استقدم وحدات إلى المنطقة، على تطويق الحادث، وعمد إلى إغلاق الطريق لحماية المواطنين من الإصابة بالرصاص نتيجة الاشتباكات.

وأعلن الجيش على حسابه في موقع "تويتر"، توقيف أربعة أشخاص، بينهم سوريان في منطقة خلدة، وملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم. وأكد أنه تم "تطويق الإشكال وتسيير دوريات في منطقة خلدة".

ومن بين القتلى رجل من أبناء العشائر العربية في منطقة خلدة، وآخر من الجنسية السورية. وجُرح في الإشكال أيضاً ثلاثة أشخاص. من جهتها، نفت حركة أمل، حليفة حزب الله، مشاركتها في الاشتباكات المسلحة بمنطقة خلدة في بيروت.

وقالت مصادر، إن عناصر ميليشيا حزب الله أطلقوا النار، واعتدوا على سكان خلدة.

وفي سياق متصل، اعتبر "تيار المستقبل"، الذي يرأسه سعد الحريري، أن ما حصل في خلدة ببيروت "اعتداء سافر على مواطنين عزل". ودعا الجيش اللبناني للتدخل "وحماية المواطنين وردع ناشري الفتن".

دعا التيار عشائر العرب في خلدة "لضبط النفس"، مشدداً على ضرورة "تفويت الفرصة وعدم الانجرار وراء مشاريع إراقة الدماء". بدورها، ناشدت العشائر العربية في خلدة، الجيش اللبناني التدخل لحماية السكان، محمّلة "القيادة السياسية مسؤولية الاشتباكات".



وأكدت العشائر رفضها أن تكون "وسيلة لحزب الله لإيصال رسائله"، مضيفةً: حزب الله حوّل سلاحه لسلاح طائفي وميليشياوي.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، يؤكدا أن حزب الله "ارتهن مستقبل الشعب اللبناني". وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان له، "حكم الحريري واضح لا لبس فيه، حزب الله الإرهابي وأفراده متورطون في جريمة القتل وعرقلة التحقيق.

وأضاف حزب الله ارتهن مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح خارجية، على دول العالم أن تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة الإرهابية لمساعدة لبنان على تحرير نفسه من هذا الخطر.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، حزب الله تسليم المتهم باغتيال والده للمحكمة الخاصة بلبنان، بعد إدانه العضو البارز في مليشيا حزب الله الإرهابي سليم عياش.

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

من جانبه قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة المستقبل النيابية سابقا؛ أؤيد تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة ولكن ليست على شاكلة حكومة حسان دياب التى كانت "أراجوز" بيد حزب الله.

وأضاف السنيورة فى تصريحات، فلنعود لاتفاق الطائف الذي وضع أساليب للتعامل مع هذا الوضع. يمكن أن يكون المجتمع الدولي وأصدقاء العرب وأشقاؤه عوامل مساعدة كي يعود لبنان للطريق الصحيح، ولكن ليس بفرض الشروط أو الوصاية عليه، ودعم أشقائنا عامل مهم أيضا لإعادة لبنان لمحيطه العربى فهو بمثابة رئة له، ومصر بالتحديد لها دور تاريخيفي العالم العربي للعمل على تعزيز التكامل العربي ودعم الحقوق العربية، فالعرب يقوون بمصر ومصر تقوى بالعرب.

الحرب الأهلية على أبواب لبنان، وهى ما خطط له حزب الله بقيادة الإرهابي حسن نصر الله، خدمة لإيران وأجنداتها.

أ.ي