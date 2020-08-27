بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 28 آب 2020
آخر الأخبار
مصادر تكشف عن تفاصيل اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي نصيف تدعو للسماح لطلبة الامتحانات الخارجية (السادس الاعدادي بكل فروعه) بالدخول الشامل بالوزاري الحلبوسي: لنضبط السلاح المنفلت اولاً ثم نفكر بإخراج قوات التحالف الكاظمي يزور مقر قيادة الشرطة الاتحادية وزيرة الدفاع الفرنسية من بغداد : ندعم ابعاد العراق عن سياسة المحاور صالح يؤكد اهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه العراقيون يخشون جفاف دجلة والفرات بسبب السدود التركية والإيرانية الصحة تعلن تسجيل 3837 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق هيومن رايتس: السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف عمليات قتل النشطاء في العراق نائبة كردية : وفد كردي رفيع سيزور بغداد قريبا لاستكمال الحوار مع بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 09:50 م

بسبب قبضة أمنية مهترئة.. إرهاب الكاتيوشا يعاود استهداف المنطقة الخضراء من جديد

كاتيوشا صواريخ

مراقبون: الكاظمي فشل والانفلات الامني يتزايد والوضع شديد الخطورة 


انتقد مراقبون، عدم قدرة الكاظمي حتى اللحظة على وضع حد لإرهاب صواريخ الكاتيوشا. ورغم زيارته لمقر الحشد الشعبي الإرهابي وزيارته أكثر من مرة لمنزل هادي العامري، وبيت الميليشيات فإن هناك استهتارا كبيرا بحكومته وكأنه لا يتكلم ولا يتفاوض وكأنه هو شخصيًا سعيد بهذا الارهاب!!
 جاء ذلك تعليقًا على أنباء إطلاق صاروخ كاتيوشا جديد من جانب إرهابيي ايران على المنطقة الخضراء. دون أي رد فعل من حكومة الكاظمي ودون معرفة متى ينتهي هذا العبث. 


وأكد مصدر أمني، سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، ولم يعرف بعد إن كان الصاروخ تسبب بأضرار أو بوقوع إصابات، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن إطلاقه.
لكن سبق وتم القاء القبض على بعض عناصر إرهابية، من كتائب حزب الله العراق بتهمة الارهاب وإطلاق الكاتيوشا قبل أن يتم الإفراج عنهم.
ويذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وتؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.
وقبل أسبوعين، أفاد مصدر أمني عراقي، سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.


وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد"، مشيرة إلى أن "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة".
وقبل أيام قليلة وأسبوع واحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.
وأكد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر. وأضافت تبين أن موقع انطلاق الصاروخ كان من قرية الفياض جنوب شرق المطار.
 ويرى مراقبون، أن استمرار هذا الانفلات الأمني وتكرار الانتقادات عشرات المرات، دون تحرك أمني حقيقي، سيدفع بالعراق الى الجحيم  وقد يسقط في حرب أهلية وفوضى. فالكاظمي ضعيف وقبضته الأمنية مهترئة كما أنه غير قادر رغم زياراته العديدة للارهابيين على إيقاف هذه الصواريخ.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حسن نصر الله ومواقع التواصل الاجتماعي

تقرير.. ما خطط له حزب الله.. لبنان على أبواب حرب أهلية 27 آب 2020 11:36 م

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق.. فرصة ثمينة جديدة على الكاظمي ألا يضيعها 27 آب 2020 08:30 م

4f1803a7-a5b7-4a7a-bec2-176a6e55ac5e

الملالي كفر شعبه .. استطلاع رأي: نصف الإيرانيين تحولو لـ "ملحدين" و32% فقط شيعة 27 آب 2020 01:26 م

الكاظمى والعامري

فضيحة بيت الميليشيات.. الكاظمي يذهب ثانية لمنزل هادي العامري 27 آب 2020 02:33 ص

سجينات ايرانيات

سلخانات تعذيب النساء في إيران.. عار على جمهورية الخوف التي يديرها خامنئي 27 آب 2020 02:13 ص

كتائب حزب الله العراق

بأموال الدولة ومن داخل الحشد الشعبي الإرهابي: ارهابيو كتائب حزب الله يطلقون صواريخهم على مؤسسات الدولة ومناطقها السيادية 27 آب 2020 12:39 ص

ميليشيا حزب الله وحسن نصر الله وخامنئي

ضربة بريطانية جديدة على رأس حزب الله: الميليشيا تقوض الدولة في لبنان 26 آب 2020 10:10 م

الكاظمي وترامب

فورين بولسي: أمام الكاظمي رهان واحد إما الدولة ومواجهة عصابات إيران والحصول على الدعم الأمريكي أو الانهيار 26 آب 2020 09:44 م

التعليقات