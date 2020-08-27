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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 04:05 م

العلاقات النيابية: ترامب ناقش مع الكاظمي اتفاقية الصين..واستدعاء وزير الخارجية مطلع أيلول

ترامب

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، عن استدعاء وزير الخارجية مطلع الشهر المقبل لمعرفة مصير الاتفاقية مع الصين، كاشفة عن مناقشة ترامب مع الكاظمي اتفاقية العراق والصين من دون معرفة التفاصيل.

وقال عضو لجنة العلاقات النائب مختار الموسوي  ان “اللجنة قررت استدعاء وزير الخارجية فؤاد حسين مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء”.
واضاف ان “اللجنة ستناقش معه مصير الاتفاقية العراقية الصينية وتوقيتات دخولها حيز التنفيذ وتأثير زيارة واشنطن على تلك الاتفاقية”.
واوضح الموسوي ان “الرئيس الاميركي دونالد ترامب ناقش مع  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لواشنطن الاتفاقية العراقية الصينية”، مشيرا الى ان “اللجنة حتى الان لم تعرف نتائج تلك المناقشات وماذا جرى خلالها”.
وافاد ان “جميع تلك الملفات ستناقش وتفتح مع وزير الخارجية خلال استدعاءه في اللجنة مطلع شهر ايلول”

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