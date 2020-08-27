مصادر تكشف عن تفاصيل اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي



كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل اجتماع القوى الشيعية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي



وقالت المصادر ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض القوى الشيعية عقدوا اجتماعا مساء امس بمنزل هادي العامري ناقش تطورات الوضع الأمني في محافظات الوسط والجنوب .



واوضحت المصادر ان القوى الشيعية اتهمت من سمتها اصابع تخريبية داخلية واجنبية بتأجيج الأوضاع هناك بهدف اثارة الفتنة ”.





وأشارت إلى ان “الكاظمي استعرض خلال الاجتماع المحادثات التي اجراها في العاصمة الامريكية واشنطن وكذلك محادثاته خلال القمة الثلاثية التي جرت في عمان”.



واوضحت ان “الاجتماع ناقش ايضا موضوع الانتخابات المبكرة حيث اطلع الكاظمي القوى السياسية الشيعية على اهم المعوقات التي تواجهها الحكومة بشان الانتخابات .