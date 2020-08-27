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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 01:59 م

النجيفي: الوقت لا يزال مبكراً لتحالفات جديدة تخوض الانتخابات.. والحراك بعد حسم القانون الجديد

أثيل النجيفي
 تحدث القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الخميس 27 آب 2020، عن موعد بدء الكتل السياسية الحوارات وتشكيل تحالفات استعدادا لغرض خوض الانتخابات المبكرة.
وقال أثيل النجيفي في حديث  متلفز إن الوقت مازال مبكراً لتحرك الكتل السياسية وتشكيل تحالفات جديدة لخوض الانتخابات المبكرة، وهذا يشمل كل القوى السياسية، وليس اطرافا معينة.
وأضاف النجيفي أن الحراك السياسي لا يمكن ان يبدأ، الا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد، لمعرفة المناطق الانتخابية، وكيف سيكون توزيعها، مشيرا الى ان تشكيل التحالفات يعتمد على المناطق الانتخابية، وطريقة توزيع المقاعد فيها، وهذا الامر لم يحسم حتى الآن.
وما يزال قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب ناقصاً فقرة واحدة والمتمثلة، بالدوائر المتعددة أو الواحدة، حيث أثمرت هذه الفقرة صراعاً سياسياً بين الكتل، تسبب بتأخير إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، رغم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، واستمرار التظاهرات.
وفي وقت سابق كشف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية العراقية، أثيل النجيفي، الاربعاء 26 اب 2020، عن وجود فقرة خلافية في قانون الانتخابات، قد تدفع قوى سياسية الى مقاطعة الانتخابات المبكرة المقبلة.
وقال النجيفي في حديث ورد لـ"المسلة" ان قوى سياسية فاعلة ومؤثرة تصر على اعتماد بطاقة البيومترية في الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر لم يحسم حتى الآن في قانون الانتخابات الجديد.
وبين ان عدم وجود بطاقة البيومترية، في الانتخابات المقبلة، يعطي نسبة كبيرة لوقوع عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات، وهذا الأمر قد يدفع اطراف سياسية عديدة مؤثرة وفاعلة، الى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء  ، مصطفى الكاظمي، قد حدد السادس من حزيران/ يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وفي الأول من آب/ أغسطس الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي بأربعة شروط وهي إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية.
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