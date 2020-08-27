الحلبوسي: لنضبط السلاح المنفلت اولاً ثم نفكر بإخراج قوات التحالف



اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الحكومة العراقية مطالبة بضبط السلاح المنفلت اولاً ومن ثم التفكير بإخراج قوات التحالف الدولي.



وقال الحلبوسي في تصريح متلفز، إنه “لا ضمانة لتسليم السلاح المنفلت بخروج قوات التحالف الدولي، ففي حال خروج القوات سيوجه السلاح المنفلت لجهات أخرى، لذلك علينا ان نضبط السلاح المنفلت اولا وبعدها نذهب الى اخراج القوات الأجنبية.

واضاف، ان “علاقاتنا بواشنطن لا تقتصر فقط على الامن بل هنالك ملفات صحية واقتصادية وثقافية وان اخرجنا قواتها، هل تتبنى الولايات المتحدة موقفاً مع العراق كدولة ذات سيادة ام دولة فيها سلاح منفلت.