الكاظمي يزور مقر قيادة الشرطة الاتحادية

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر قيادة الشرطة الاتحادية، وعقد اجتماعاً مع الوزراء والأجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات وقادة الشرطة.

وأثنى الكاظمي على الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في جميع أنحاء العراق.



وشدد الكاظمي على حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، كما جدد رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات، كما أكد على رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين.



وناقش الاجتماع الاستعدادات الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في شهر حزيران من العام المقبل، والعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.



