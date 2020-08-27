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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 01:36 م

اسطورة ريال مدريد: رحيل ميسي يهز عرش الكرة الإسبانية

ميسي
يعتقد أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب الأرجنتين، خورخي فالدانو، أن رحيل مواطنه ليونيل ميسي عن برشلونة سيهز كرة القدم الإسبانية.
وقال فالدانو في تصريحات لإذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية، وقال: “رحيل ليو سيهز الكرة الإسبانية عامة وخاصة برشلونة”.
وتابع: “هناك أزمة إدارية كبيرة يعاني منها برشلونة في الوقت الحالي، لأن أيقونة النادي قد فاض به الكيل وقرر الرحيل مما يراه في الآونة الأخيرة”.
وأضاف: “إذا رحل ميسي عن برشلونة لن يكون كرحيل أي لاعب وإنما رمز كبير قدم الكثير على مدار سنوات طويلة”.
وواصل تصريحاته: “اعتقد أن قرار ميسي قد جاء بسبب عدم شعوره بالدعم في برشلونة، بالإضافة إلى هزيمة بايرن ميونخ القاسية 8-2”.
وأتم: “أرى أن مهمة كومان في تأسيس مشروع جديد في برشلونة صعبة للغاية مع وجود الإدارة الحالية التي لا تجد الحلول لدعم الفريق الأول”.
وأخبر ميسي إدارة برشلونة يوم أمس، الثلاثاء، رغبته في الرحيل عن قلعة “كامب نو” بسبب أسلوبهم في التعامل مع اللاعبين وكان آخرهم، لويس سواريز.
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