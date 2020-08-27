وزيرة الدفاع الفرنسية من بغداد : ندعم ابعاد العراق عن سياسة المحاور

اكد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي،ان بلادهـا تدعم ابعاد العراق عن سياسة المحاور لخلق الاستقرار في المنطقة .



واشارت في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع جمعة عناد الى استعداد بلادهـا للاستمرار ببرامج تدريب القوات الامنية العراقية ، مبينة ان فرنسا تتكاتف مع العراق للقضاء على الارهاب.



واكدت ان بلادها داعمة للعراق بشأن مكافحة وباء كورونا ،وأرسلنا مساعدات بهذا الملف ".



من جانبه اكد وزير الدفاع جمعة عناد ان العراق يسعى لتطوير العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الاسلحة المتطورة ، مشيرا الى ان زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الى بغداد تأتي في اطار التعاون الامني والعسكري.