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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 01:30 م

الكاظمي يتعهد لقادة القوى السياسية بانهاء مظاهر الفوضى بالجنوب

الكاظمي
 كشف تحالف الفتح، الخميس، عن أبرز الملفات التي نوقشت في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما تعهد الكاظمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى.
وقال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان في تصريح له  إن “قادة القوى السياسية بحثوا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما يجري من أحداث وتصعيد في المحافظات الجنوبية”.
وأضاف، أن “قادة الكتل أكدوا أهمية فرض الأمن والاستقرار وعدم السماح للمخربين أن يعبثوا بأمن البلاد وأن مهمة إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون هي من أهم مسؤوليات حكومة الكاظمي التي ينتظر أن تهيئ لأجواء سليمة وآمنة لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران القادم” .
وأشار إلى أن “رئيس الوزراء تعهد خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وإصدار التوجيهات الواضحة إلى الأجهزة الأمنية لفرض سلطة القانون واعتقال الخارجين عنه”.
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