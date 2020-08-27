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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 12:16 م

مصرف الرافدين يعلن منح ٥٠ مليون قروضا للمواطنين للبناء

مصرف-الرافدين
أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه. 

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك. 

ونوه البيان أن ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف. واشترط المصرف في بيانه تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض.

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