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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 12:14 م

وفد من حكومة كردستان يتوجه إلى بغداد لبحث حصة الاقليم بموازنة 2021

وفد كردستان

اعلن سمير هوارمي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ، ان وفدا من حكومة الاقليم سيتوجه الى بغداد خلال الفترة المقبلة، لبحث مسألة تحديد حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 وتأمين حقوقه المالية.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن هوارمي قوله:"ان وفدا من حكوم الاقليم سيزور  بغداد خلال الفترة المقبلة لبحث مسألة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام القادم 2021، مع الحكومة ووضع اساس لمشروع القانون والذي سيتم على اساسه تحديد حصة الاقليم من تلك الموازنة".

واضاف:" ان هذا الاساس سيكون جزءا من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021، مشيرا الى ان أهمية وضع اساس لمشروع الموازنة يكمن في تأمين الحقوق المالية لاقليم كردستان، مؤكدا ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية عندما يتحول من مشروع الى قانون سيلزم الطرفين بالالتزام به ".

وكان آمانج رحيم سكرتير مجلس حكومة  اقليم كردستان واحد اعضاء الوفد الزائر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن، قد أعلن يوم السبت الماضي: انه وعلى هامش المحادثات الثنائية بين واشنطن وبغداد، كانت لنا فرصة اجراء محادثات مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري النفط والمالية الاتحاديين، حول الخطوات المستقبلية لحل المسائل العالقة بين اربيل وبغداد وخصوصا مسألتي الموازنة والطاقة ".

واضاف رحيم:" انه من المقرر ان تبدأ الاجتماعات بين الاقليم وبغداد لغرض استكمال الاجتماعات السابقة والعمل للوصول الى اتفاقية قوية خاصة بالالتزامات النفطية والمالية للاقليم لضمان الحقوق وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ضمن مشروع قانون الموازنة للعام القادم 2021.
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