تحالف عراقيون يدين حادثة برطلة ويطالب بحماية عاملي البعثات الدولية

عبر تحالف عراقيون عن ادانته واستنكاره للحادث الذي تعرضت له بعثة دولية شمالي العراق.



وقال رئيس الكتلة النيابية للتحالف هشام السهيل في بيان : تابعنا بقلقٍ بالغ حادثة إنفجار عبوة ناسفة إستهدفت عجلتين لقافلة برنامج الأغذية العالمي التابع لبعثة الأُمم المتحدة في العراق أمس الأربعاء مما أسفر عن إصابة أحد كوادر البعثة وخسائر مادية أُخرى في ناحية برطلة شرقي محافظة نينوى.





وعبر السهيل باسم التحالف عن الاسف الشديد لما تعرضت لَهُ تلك القافلة الإغاثية من حادث أليم.



وطالب الجهات الأمنية المعنية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية العاملين في تلك البعثات وتوفير مناخ آمن يُسهل عملهم داخل العراق.